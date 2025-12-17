Segurança

Violência 
Notícia

Mulher é presa em flagrante por maus-tratos contra duas crianças em Pelotas

Suspeita tentou fugir da abordagem policial com as vítimas; caso foi atendido pela Brigada Militar após acionamento do Conselho Tutelar

Igor Islabão

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS