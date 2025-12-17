Mulher é presa em flagrante por maus-tratos contra duas crianças em Pelotas

Ação da Brigada Militar no bairro Guabiroba resultou na prisão de uma mulher suspeita de maus-tratos contra duas crianças. Divulgação / Brigada Militar/Divulgação

Uma mulher foi presa em flagrante pela Brigada Militar (BM) na terça-feira (16), em Pelotas, sob a acusação de maus-tratos contra duas crianças, de quatro e seis anos. A prisão ocorreu no bairro Guabiroba, após a suspeita tentar fugir da abordagem policial carregando as vítimas.

A ação teve início quando o Conselho Tutelar solicitou apoio da BM para o cumprimento de um ofício expedido pelo Ministério Público. Uma guarnição da Patrulha Ambiental (Patram), que realizava policiamento na região, foi acionada pelos conselheiros diante da resistência da responsável em colaborar com a fiscalização.

Tentativa de fuga e flagrante

Ao perceber a chegada dos policiais, a mulher tentou escapar pela porta dos fundos da residência com as duas crianças. No entanto, o grupo foi localizado rapidamente pelos agentes nas imediações da moradia.

Após a abordagem, as crianças foram submetidas a exame de corpo de delito, que constatou a existência de lesões corporais compatíveis com maus-tratos. Diante da confirmação das agressões, a mulher recebeu voz de prisão.