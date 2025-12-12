MP investiga falha de sinal de telefones após instalação de bloqueador no Presídio de Pelotas

Moradores da região no entorno do Presídio Regional de Pelotas vêm enfrentando problemas de telefonia móvel desde o dia 12 de novembro. A ausência ou instabilidade do serviço levou o Ministério Público a instaurar um inquérito na quinta-feira (11) para apurar a situação .

Segundo o MP, a investigação foi motivada por um abaixo-assinado entregue por 78 moradores, que atribuem o início do problema à ativação de um novo bloqueador de sinal dentro da unidade prisional.

Desde então, os residentes relatam queda total ou quase total do serviço, dificuldades no uso de internet 4G e 5G, falhas em roteadores que dependem de rede móvel e interrupções no funcionamento de máquinas de cartão, impactando o comércio local.

Como primeiras diligências, o Ministério Público determinou uma vistoria na área para verificar a extensão da falta de sinal. A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) também foi acionada e deverá prestar esclarecimentos no prazo de 20 dias.

Em nota, a Polícia Penal informou que, através da Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo, ressalta que os bloqueadores de sinal telefônico dentro das unidades prisionais são fundamentais para garantir a segurança do povo gaúcho.