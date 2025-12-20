Segurança

Após perseguição
Notícia

Motorista é preso por dirigir alcoolizado e atropelar ciclista em Capão do Leão

Condutor tentou fugir da abordagem da PRF, atropelou ciclista e foi detido após exame clínico confirmar embriaguez

Laura Cosme

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS