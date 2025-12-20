Motorista é preso por dirigir alcoolizado e atropelar ciclista em Capão do Leão

Motorista foi perseguido e capturado após fugir de blitz na tarde de sexta-feira. Divulgação / PRF

Um homem de 28 anos, natural de Pedro Osório, foi preso na tarde de sexta-feira (19) após tentar fugir de uma abordagem policial enquanto dirigia alcoolizado na BR-116, em Capão do Leão.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os agentes deram ordem de parada a um veículo modelo EcoSport, com placas de Pedro Osório, durante uma blitz, mas o motorista desobedeceu e fugiu em alta velocidade.

Durante a perseguição, o condutor entrou em uma rua de chão batido no município e atingiu um ciclista, que sofreu escoriações e foi socorrido por moradores da região. A rua não foi identificada pelos policiais.

Após o atropelamento, o homem continuou a fuga até entrar em uma empresa da cidade, onde tentou se esconder entre caminhões, mas acabou localizado pelos agentes.

Ainda segundo a PRF, o motorista possui antecedentes criminais por porte ilegal de arma, desacato e violação de domicílio. Ele se recusou a realizar o teste do bafômetro, mas a embriaguez foi confirmada por exame clínico no Instituto-Geral de Perícias (IGP).