Morador de rua é morto a pauladas em Rio Grande

Crime aconteceu no local em que a vítima morava, no começo da madrugada de domingo. Divulgação / Polícia Civil

Um homem em situação de rua, de 56 anos, foi morto no começo da madrugada deste domingo (14) em Rio Grande, no sul do Estado. De acordo com a Polícia Civil, ele foi agredido com pedaços de madeira por um grupo de pessoas que ainda não foram identificadas. A identidade da vítima não foi divulgada.

O homicídio aconteceu por volta da 0h30min, no local em que a vítima vivia, na Avenida dos Bandeirantes, na Vila Junção. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios de Rio Grande, que busca identificar os responsáveis.

Equipes do Instituto-Geral de Perícias (IGP) já estiveram no local para a realização da perícia. A Polícia Civil pede que a população repasse qualquer informação que possa ajudar a esclarecer o caso de forma anônima pelos canais oficiais.