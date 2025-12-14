Morador de rua é morto a pauladas em Rio Grande

Um homem em situação de rua, de 56 anos, foi morto no começo da madrugada deste domingo (14) em Rio Grande, no sul do Estado. De acordo com a Polícia Civil, ele foi agredido com pedaços de madeira por um grupo de pessoas que ainda não foram identificadas. A identidade da vítima não foi divulgada.
O homicídio aconteceu por volta da 0h30min, no local em que a vítima vivia, na Avenida dos Bandeirantes, na Vila Junção. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios de Rio Grande, que busca identificar os responsáveis.
Equipes do Instituto-Geral de Perícias (IGP) já estiveram no local para a realização da perícia. A Polícia Civil pede que a população repasse qualquer informação que possa ajudar a esclarecer o caso de forma anônima pelos canais oficiais.
