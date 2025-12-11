Limite de horas extras e rodízio de quartéis pressionam o Corpo de Bombeiros em Pelotas

Unidade do Centro é a única que funciona 24 horas por dia. Ígor Islabão / Grupo RBS

Uma série de incêndios recentes em Pelotas tem colocado o Corpo de Bombeiros Militar (CBMRS) em evidência. Com atuações em diversos pontos do município, a corporação opera sob a pressão de um limite de horas extras que estaria comprometendo a plena capacidade operacional de dois dos três quartéis da cidade.

O problema central é o efetivo. Embora Pelotas conte com três aquartelamentos — Centro, Fragata e Três Vendas (Zona Norte) —, apenas a unidade central funciona “de forma plena”, 24 horas por dia, segundo a comunicação do CBMRS.

Já os quartéis do Fragata e da Zona Norte operam de forma alternada, o que poderia, em momentos críticos, deixar ocorrências sem atendimento adequado, conforme apurado por GZH. O Comando dos Bombeiros, porém, nega prejuízos à população e afirma que o modelo adotado não compromete a resposta às emergências.

Em nota, o Corpo de Bombeiros reforça que a unidade do Centro “opera diuturnamente, com guarnições em permanente condição de resposta para atender todas as ocorrências”.

O CBMRS minimiza os riscos e sustenta que não há prejuízo à segurança da população, pois os serviços são mantidos pelos quartéis ativos. Em caso de necessidade, é possível deslocar apoio de cidades vizinhas como Canguçu e Rio Grande.

Sobre a limitação de horas extras, a corporação afirma que escalas são estabelecidas mensalmente para garantir o serviço.

"Levando em consideração o quantitativo de gratificações de serviço extraordinário de que dispomos para manutenção das escalas", diz nota.

A corporação alega que, apesar da alternância, não há quartéis permanentemente fechados.

"Não há um quartel permanentemente fechado, mas, sim, uma distribuição de efetivo que faz as unidades operarem em rodízio. Na terça-feira (9), por exemplo, os três aquartelamentos estavam abertos", informa a nota.

Incêndio na Avenida 25 de Julho em Pelotas, em 3 de dezembro, poderia ter sido atendido por unidade das Três Vendas. Igor Islabão / Agência RBS

Mobilização das associações

As preocupações com a falta de pessoal já chegaram ao comando-geral. Marcelo Ferreira Sandim, presidente da Associação de Praças Policiais e Bombeiros Militares do Rio Grande do Sul (Aspra-RS), afirma que há necessidade de novos soldados e da realização de um novo concurso para suprir a demanda dos municípios.

As associações também buscam evitar a saída de militares que serão promovidos no fim do ano.

— Fizemos um documento solicitando que, com a promoção desses militares de Pelotas, seja readequado o quadro organizacional e eles permaneçam na cidade. Não só pelo fato de já terem família aqui, mas principalmente para evitar perda de efetivo — afirma o presidente da Aspra-RS.

O temor é que as promoções retirem bombeiros da linha de frente por falta de vagas no quadro reorganizado.

Concursos em andamento

Em busca de soluções de longo prazo, o Corpo de Bombeiros destaca que há processos seletivos em andamento para ampliar o efetivo no Estado. Atualmente, o CBMRS conta com seleção aberta para 400 vagas de soldado de carreira e 544 vagas para soldados temporários.

O objetivo, segundo a corporação, é ampliar o número de bombeiros militares em atuação nos quartéis da Capital e também nos municípios do interior do Estado.

A expectativa é que, com o reforço, a sobrecarga sobre o efetivo de Pelotas e a intermitência dos quartéis secundários seja reduzida nos próximos meses.

Nota do Corpo de Bombeiros

O município de Pelotas possui três Quartéis do Corpo de Bombeiros Militar: Centro, Três Vendas e Fragata. O Quartel do Centro da cidade opera diuturnamente (não fecha) com guarnições em permanente condições de pronta resposta para atender todas as ocorrências. Os outros dois Quartéis funcionam de forma alternada (não há Quartel permanentemente fechado) Ontem, 09 de dezembro, por exemplo, os três aquartelamentos estavam abertos.

Há de se ressaltar que não há prejuízo à segurança da população, considerando que mantemos os serviços prestados pelo CBMRS através dos Quartéis que estão em atividade e também, em caso de real necessidade, podemos deslocar apoio através das guarnições das cidades próximas à Pelotas e que possuem Quartel do Corpo de Bombeiros Militar (Canguçu e Rio Grande).

Em relação as horas extras, todos os meses as escalas são projetadas visando o melhor aproveitamento do efetivo disponível, também levando-se em consideração o quantitativo de Gratificações de Serviço Extraordinárias que dispomos para manutenção das escalas de serviço nos Quartéis do Corpo de Bombeiros Militar em todo o Estado, a fim de manter nossa capacidade operacional para bem atender a população gaúcha.