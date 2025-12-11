Segurança

Combate a incêndio
Notícia

Limite de horas extras e rodízio de quartéis pressionam o Corpo de Bombeiros em Pelotas

Unidades do Fragata e da Zona Norte operam em sistema de revezamento devido à falta de pessoal

Igor Islabão

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS