Júri de réus acusados de feminicídio no bairro Parque Marinha deve durar três dias

Dez pessoas estão sendo ouvidas ao longo desta segunda-feira (15). Cainã Lima / Divulgação TJRS

Começou nesta segunda-feira (15), por volta das 9h, o júri de quatro réus, sendo três homens e uma mulher, acusados pelo feminicídio de Kybeerly dos Santos Vieira, ocorrido em 2022, na rua Península, no bairro Parque Marinha, em Rio Grande. Na época do fato, a vítima tinha 22 anos.

O julgamento está sendo presidido pela juíza Jéssica Boms, titular da 1ª Vara Criminal de Rio Grande. A previsão é de que dure três dias.

Na primeira sessão, a delegada de Polícia Paula Vieira, responsável pela investigação na época do crime, foi ouvida como uma das testemunhas de acusação.

Ao longo do dia, outras testemunhas de acusação e os quatro réus, entre eles o ex-companheiro da vítima, serão ouvidos. Ao todo, dez depoimentos estão sendo esperados para hoje.

Relembre o caso

Segundo o Ministério Público, Kybeerly dos Santos Vieira, de 22 anos, foi encontrada morta em uma residência no bairro Parque Marinha, em Rio Grande, no dia 7 de agosto de 2022, um domingo.

Na época, a Polícia Civil estimou que a morte teria ocorrido na quinta-feira anterior. A vítima apresentava sinais de violência. Ela havia chegado à cidade na quinta-feira e foi encontrada na casa do ex-marido, de 35 anos, por familiares dele.

De acordo com a denúncia do Ministério Público, o ex-companheiro de Kybeerly teria submetido a vítima à tortura e, posteriormente, realizado disparo de arma de fogo para consumar o crime.

Além disso, a denúncia também aponta que o crime ocorreu por motivo torpe, em emboscada, de maneira a impossibilitar qualquer defesa da vítima, com extrema crueldade, sendo enquadrada como feminicídio, por se tratar de crime cometido contra a vítima pelo fato de ser mulher.

O que dizem as defesas