Segurança

Crime ocorreu em 2022
Notícia

Júri de réus acusados de feminicídio no bairro Parque Marinha deve durar três dias

Julgamento iniciou às 9h na manhã desta segunda-feira (15); quatro pessoas estão sendo julgadas 

Laura Cosme

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS