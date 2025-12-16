Segurança

Judiciário
Notícia

Julgamento de feminicídio em Rio Grande entra no segundo dia com depoimento de quatro réus

Acusados são ouvidos nesta terça-feira (16) no fórum da comarca; júri sobre a morte de Kybeerly dos Santos Vieira, ocorrida em 2022, pode se estender até quarta-feira (17)

Laura Cosme

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS