Julgamento de feminicídio em Rio Grande entra no segundo dia com depoimento de quatro réus

Quatro réus acusados de envolvimento no feminicídio de Kybeerly dos Santos Vieira, ocorrido em 2022, na rua Península, no bairro Parque Marinha, estão sendo ouvidos nesta terça-feira (16). O julgamento entra no segundo dia no fórum da comarca de Rio Grande.

Ao longo desta terça-feira, prestam depoimento os réus Cristiano de Azevedo, ex-companheiro da vítima, Fabricio Beuter, Maria de Lima e Peterson Lima.

Até o momento, o júri já soma cerca de 12 horas de duração e tem previsão de durar até quarta-feira (17). Além dos interrogatórios dos réus, também estão previstos os debates orais, etapa em que acusação e defesa apresentam seus argumentos aos jurados.

O julgamento é presidido pela juíza Jéssica Boms, titular da 1ª Vara Criminal de Rio Grande. O Ministério Público é representado pelo promotor Leonardo Giron.

Na primeira sessão, realizada na segunda-feira (15), dez pessoas foram ouvidas.

Relembre o caso

Segundo o Ministério Público, Kybeerly dos Santos Vieira, de 22 anos, foi encontrada morta em uma residência no bairro Parque Marinha, em Rio Grande, no dia 7 de agosto de 2022, um domingo.

Na época, a Polícia Civil estimou que a morte teria ocorrido na quinta-feira anterior. A vítima apresentava sinais de violência. Ela havia chegado à cidade na quinta-feira e foi encontrada na casa do ex-marido, de 35 anos, por familiares dele.

De acordo com a denúncia do Ministério Público, o ex-companheiro de Kybeerly teria submetido a vítima à tortura e, posteriormente, realizado disparo de arma de fogo para consumar o crime.

Além disso, a denúncia também aponta que o crime ocorreu por motivo torpe, em emboscada, de maneira a impossibilitar qualquer defesa da vítima, com extrema crueldade, sendo enquadrada como feminicídio, por se tratar de crime cometido contra a vítima pelo fato de ser mulher.

O que dizem as defesas