Crime ocorreu em julho
Jovem de 19 anos é preso por roubo a motorista de aplicativo em Rio Grande

Suspeito teria agido com dois adolescentes, rendendo a vítima e trancando-a no porta-malas do próprio carro antes de fugir com o veículo, um celular e dinheiro

Laura Cosme

