Jovem de 19 anos é preso por roubo a motorista de aplicativo em Rio Grande

Um jovem de 19 anos foi preso na tarde desta quarta-feira (3) em Rio Grande.

Segundo a Polícia Civil, ele é suspeito de participar do roubo a um motorista de aplicativo ocorrido em 15 de julho de 2025, por volta das 22h, na Rua General Neto, no Centro da cidade.

Outros dois adolescentes, de 16 e 17 anos, já identificados, também são apontados como envolvidos no crime.

— O homem se apresentou na delegacia. Quanto aos adolescentes, o procedimento já foi remetido para o Juizado da Infância e da Juventude; eles não foram recolhidos — afirma o delegado Rafael Patella, responsável pela investigação.

Conforme a polícia, no dia do assalto, a vítima foi rendida pelo trio e colocada no porta-malas do próprio veículo, um Renault Logan, sob ameaça de arma de fogo.

Após deixarem o local, os suspeitos seguiram até a Praia do Cassino, onde o motorista conseguiu abrir o compartimento e fugir.

Além do automóvel, os assaltantes levaram um telefone celular e dinheiro. O carro foi recuperado e devolvido à vítima.



