Jacaré é capturado pelos Bombeiros após invadir casa no Laranjal

O Corpo de Bombeiros de Pelotas resgatou um jacaré que invadiu uma casa no Laranjal no último domingo (30). O réptil foi encontrado em um depósito de ferramentas e utensílios da propriedade.
O resgate ocorreu por volta das 17h30 e durou uma hora e 45 minutos. O tenente do Corpo de Bombeiros, Fabrício Madruga, informou que o animal resistiu e ofereceu risco para a guarnição.
— O animal resistiu muito, possuía muita força. Usamos laço cambão para captura de animais e logo colocamos fita, juntamente com uma corda, para deixá-lo bem preso — explicou Madruga.
Havia um açude na residência, onde o animal costumava se esconder. O proprietário relatou que o réptil atacou um de seus cães e devorou carpas que ficavam na água.
O jacaré foi encontrado na casa de máquinas porque foi acuado pelos cães da residência. O réptil foi devolvido ao habitat natural, em uma barragem distante da área urbana. Nenhuma pessoa ficou ferida.