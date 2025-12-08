Invasão causa prejuízo e suspende aulas em escola estadual de Pelotas; veja vídeo

A Escola Estadual de Ensino Médio Areal, em Pelotas, foi alvo de um furto na madrugada de domingo (7). Criminosos arrombaram a porta de acesso à cozinha e levaram alimentos utilizados na merenda escolar e fios de cobre. O caso é investigado pela Polícia Civil.
De acordo com a direção, a ação também provocou danos na rede elétrica da instituição. Lâmpadas e aparelhos de ar-condicionado foram quebrados durante o ataque. Confira o vídeo:
Em razão dos estragos, os 750 estudantes da escola ficaram sem aula nesta segunda-feira (8). A Polícia já teve acesso às imagens das câmeras de monitoramento, e a perícia deve ser realizada ainda hoje.
Em nota, a Secretaria da Educação informou que as forças de segurança foram acionadas e que o boletim de ocorrência foi registrado pela equipe diretiva da escola.
A pasta acrescentou que a 5ª Coordenadoria Regional de Educação acompanha o caso e mantém contato com a direção da instituição para prestar suporte. Também foi solicitado reforço do policiamento na região junto à Brigada Militar.