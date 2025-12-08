Invasão causa prejuízo e suspende aulas em escola estadual de Pelotas; veja vídeo

Perícia deve ser realizada nesta segunda-feira. Igor Islabão / Grupo RBS

A Escola Estadual de Ensino Médio Areal, em Pelotas, foi alvo de um furto na madrugada de domingo (7). Criminosos arrombaram a porta de acesso à cozinha e levaram alimentos utilizados na merenda escolar e fios de cobre. O caso é investigado pela Polícia Civil.

De acordo com a direção, a ação também provocou danos na rede elétrica da instituição. Lâmpadas e aparelhos de ar-condicionado foram quebrados durante o ataque. Confira o vídeo:

Em razão dos estragos, os 750 estudantes da escola ficaram sem aula nesta segunda-feira (8). A Polícia já teve acesso às imagens das câmeras de monitoramento, e a perícia deve ser realizada ainda hoje.

Em nota, a Secretaria da Educação informou que as forças de segurança foram acionadas e que o boletim de ocorrência foi registrado pela equipe diretiva da escola.