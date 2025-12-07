Incêndio atinge vegetação próxima ao trapiche do Laranjal

Um incêndio atingiu uma área de vegetação próxima ao trapiche do Laranjal no início da tarde deste domingo (7).
De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, as chamas tiveram início por volta das 12h30 e foram causadas pelo carvão de churrasco de pessoas que estavam no local e colocaram o equipamento sobre a grama.
A área atingida é de aproximadamente um hectare, equivalente ao tamanho de um campo de futebol. A guarnição permanece no local realizando o combate ao fogo e os trabalhos de rescaldo. Não houve feridos.