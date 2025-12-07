Incêndio atinge vegetação próxima ao trapiche do Laranjal

Fogo iniciou por volta das 12h30. Felipe Valduga / Grupo RBS

Um incêndio atingiu uma área de vegetação próxima ao trapiche do Laranjal no início da tarde deste domingo (7).

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, as chamas tiveram início por volta das 12h30 e foram causadas pelo carvão de churrasco de pessoas que estavam no local e colocaram o equipamento sobre a grama.

