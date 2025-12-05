Incêndio atinge vegetação na região de Domingos Petroline, na BR-392, em Rio Grande

Chamas começaram na tarde de quinta-feira (4) e seguem sendo combatidas na manhã desta sexta-feira (5), Sd Lennon Dias/Corpo de Bombeiros

Um incêndio atinge ao menos seis hectares de vegetação na região de Domingos Petroline, na BR-392, em Rio Grande. As chamas começaram na tarde de quinta-feira (4) e seguem sendo combatidas na manhã desta sexta-feira (5) pelo Corpo de Bombeiros.

De acordo com a corporação, o incêndio está acontecendo em uma área de banhado, o que dificulta o acesso até o local. No primeiro dia de combate às chamas, as guarnições do centro da cidade e do Cassino foram até o local, mas sem sucesso. Nesta sexta-feira, o trabalho está sendo realizado somente pela equipe do balneário.

— Não podemos deixar o restante do município desabastecido de atendimento, já que a localidade é longe do centro urbano — disse a assessoria de comunicação dos Bombeiros.