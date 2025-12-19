Segurança

Incêndio atinge galpão em canteiro de obras ao lado de hotel em Pelotas

Chamas começaram no início da manhã, mobilizaram os bombeiros, gerando fumaça visível na Avenida Dom Joaquim

Frederico Feijó

