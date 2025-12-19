Incêndio atinge galpão em canteiro de obras ao lado de hotel em Pelotas

Fogo começou por volta das 7h20min e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros. Stéfane Costa / Grupo RBS

Um incêndio foi registrado na manhã desta sexta-feira (19) em um galpão localizado na rua Paulo Machan Gonçalves, ao lado de um novo hotel, inaugurado recentemente, no bairro Três Vendas, em Pelotas. O fogo começou por volta das 7h20min e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros.

Bombeiros atuaram rapidamente com o apoio de dois caminhões. Stéfane Costa / Grupo RBS

A fumaça chamou a atenção de quem trafegava pela Avenida Dom Joaquim, nas proximidades do local. Segundo informações apuradas no local, o incêndio ocorreu em um canteiro de obras ao lado do hotel.

Trabalhadores relataram que o fogo pode ter começado após um curto-circuito em um painel elétrico, mas a causa ainda não foi confirmada oficialmente.