Incêndio atinge 60 hectares de vegetação entre Herval e Arroio Grande

Um incêndio atingiu uma área de vegetação localizada entre os municípios de Arroio Grande e Herval, no sul do estado, nessa terça-feira (2). O fogo queimou aproximadamente 60 hectares de vegetação rasteira.
Segundo o Corpo de Bombeiros de Jaguarão, responsável por ocorrências no município de Arroio Grande, as chamas tiveram início por volta das 13h e foram controladas após cinco horas de trabalho.
Os bombeiros relataram que um morador auxiliou no combate às chamas. Até o momento, a causa do incêndio não foi identificada.
