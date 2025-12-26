Segurança

Mulher está presa
Notícia

Idoso que teria sido vítima de tentativa de homicídio por esposa em hospital deve ser ouvido na próxima semana

Polícia passou a investigar o caso no último dia 17 de dezembro, depois que a equipe médica desconfiou da situação 

Leticia Mendes

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS