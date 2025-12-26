Idoso que teria sido vítima de tentativa de homicídio por esposa em hospital deve ser ouvido na próxima semana

Alimentos continham alta concentração de um coquetel de medicamentos de uso controlado. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

O idoso, de 72 anos, que estava hospitalizado em Pelotas, no sul do Estado, recebeu alta e deve ser ouvido pela Polícia Civil na próxima semana. A mulher dele, de 52 anos, foi presa no último sábado (20).

Segundo a polícia, ela tentou matar o marido repetidas vezes, dentro do hospital, com uso de um coquetel de medicamentos controlados.

Nesta sexta-feira (26), os policiais pretendem ouvir dois filhos do aposentado, de um relacionamento anterior. No início da semana, tinham sido ouvidos dois dos três filhos do casal — eles estavam casados havia cerca de 30 anos.

Segundo a delegada Walquiria Meder, da Delegacia de Homicídios de Pelotas, o objetivo, com os depoimentos, é tentar entender o que pode ter motivado as tentativas de homicídio. Os primeiros filhos ouvidos no início da semana não chegaram a apontar nenhuma possível motivação.

— Estamos ainda buscando entender a dinâmica do casal. Por enquanto, seguimos tentando entender o motivo. Esperamos poder ouvir a vítima na semana que vem. Ele agora está com um dos filhos do primeiro relacionamento — explicou.

Coquetel de medicamentos

Medicamentos apreendidos na casa da mulher, em Pelotas. Polícia Civil / Divulgação

O homem estava internado na Santa Casa de Pelotas, desde o dia 5 de dezembro. Ele deu entrada no hospital com sintomas de acidente vascular cerebral. A polícia passou a investigar o caso no último dia 17 de dezembro, depois que a equipe médica desconfiou da situação.

Segundo a polícia, o idoso teve duas melhoras, mas, conforme a equipe médica, voltou a piorar e chegou a entrar em coma. As duas pioras teriam acontecido após visitas da mulher, nos dias 9 e 16. Na primeira visita, a mulher levou um mingau para que o marido consumisse. Na segunda visita, a suspeita ofereceu água. Na ocasião em que o idoso ingeriu água, apenas 40 minutos depois, o paciente voltou a entrar em coma.

— Os médicos foram contundentes em afirmar que ele só não foi a óbito porque estava na UTI. Se não houvesse uma intervenção muito rápida, certamente ele teria morrido — disse a delegada.

Por fim, no último dia 17, a mulher levou bebidas lácteas para o marido, mas, desta vez, a médica responsável acionou a Polícia Civil e entregou os iogurtes. Os frascos foram encaminhados para a perícia. Também foi realizada coleta de urina e sangue do paciente.

A análise do Instituto-Geral de Perícias (IGP) confirmou que havia alta concentração de um coquetel de medicamentos de uso controlado nos iogurtes apreendidos. Segundo a perícia, foram encontrados no iogurte quatro medicamentos: um opioide, um sedativo, um remédio para pressão alta e um relaxante muscular. As mesmas substâncias foram encontradas na urina e sangue do idoso.

Ainda conforme a investigação, nenhum desses medicamentos havia sido administrado no hospital. Os policiais realizaram buscas na residência da mulher. No local, foram apreendidas diversas caixas com os mesmos medicamentos constatados pelas perícias. A polícia ainda busca descobrir a origem dos medicamentos que teriam sido usados pela mulher e aqueles que estavam armazenados na casa dela.

A perícia também está analisando outros alimentos levados pela mulher para o hospital para verificar se há presença dos medicamentos. Celulares da mulher e de familiares dela foram apreendidos no fim de semana e estão sob análise. Após ser presa, a mulher preferiu permanecer em silêncio.

O que diz o hospital

Zero Hora entrou em contato com a casa de saúde sobre o caso. A Santa Casa de Pelotas enviou a seguinte manifestação: