Idoso de 87 anos morre após ser atacado com golpe de voadora em Pelotas; veja vídeo

Ataque foi registrado por câmeras de segurança. Divulgação / Polícia Civil

Um idoso de 87 anos, identificado como Antônio Valadão, morreu na madrugada desta quinta-feira (25) no bairro Dunas, em Pelotas, após ser atacado com uma voadora (golpe que combina salto com chute) nas costas por um suspeito ainda não identificado pela polícia. O crime ocorreu às 2h10min.

A causa da morte ainda é investigada. Segundo a Polícia Civil, uma das possibilidades é que o idoso tenha sofrido traumatismo craniano ao cair no chão.

Imagens de uma câmera de segurança mostram o idoso andando sozinho na rua às 2h10min. Em seguida, um homem surge correndo e ataca a vítima com uma voadora nas costas. O vídeo mostra carros e pessoas passando pelo corpo até que ele fosse socorrido, quase quatro minutos depois.

A motivação do crime será investigada pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, que trata o caso como homicídio doloso. Segundo a delegada Walquiria Meder, o suspeito ainda não foi identificado.

— A Polícia Civil está já em contato com o Comando da Brigada Militar e vai ser intensificado o policiamento ostensivo no local, assim como as diligências para que o caso tenha um rápido esclarecimento, o mais breve possível — explica a delegada.

Quem tiver informações sobre o caso deve entrar em contato pelo telefone (53) 98406-6995.





