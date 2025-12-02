Homem suspeito de agredir e furtar o próprio pai é preso em Rio Grande

Um homem de 38 anos foi preso preventivamente pela Polícia Civil de Rio Grande, suspeito de agredir e furtar o próprio pai, um idoso de 82 anos. A ação ocorreu no Centro da cidade e foi conduzida pela Delegacia de Proteção aos Grupos Vulneráveis.

Segundo a delegada Alexandra Sosa, o filho descumpriu uma medida cautelar que o proibia de se aproximar do pai, que mora sozinho. Denúncias anteriores já haviam sido feitas por outro filho da vítima.

A investigação indica que o suspeito invadia a casa do pai com frequência. Mesmo após a determinação judicial, ele teria retornado ao local, o que levou ao pedido de prisão preventiva. O homem foi detido pelos crimes de furto, arrombamento, dano e lesão corporal. Há suspeita de que as agressões estejam ligadas ao consumo de drogas.

— Já havia registros anteriores. Nosso objetivo é proteger a pessoa idosa e, para evitar novos episódios, buscamos garantir a prisão preventiva e dar segurança ao pai — afirmou a delegada.