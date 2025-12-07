Homem é preso suspeito de estupro de menina de 11 anos em Capão do Leão

Um homem, de 40 anos, foi preso pela Polícia Civil na noite da sexta-feira passada (5), em Pedro Osório, suspeito de estupro de vulnerável em Capão do Leão.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito teria abordado uma menina de 11 anos que voltava da escola a pé e a forçou a entrar em um veículo Ford Ka vermelho. A ocorrência foi registrada pela mãe da vítima no mesmo dia.

As investigações, apoiadas por câmeras de videomonitoramento, permitiram identificar o veículo e rastrear o trajeto percorrido pelo suspeito, incluindo o local onde a vítima foi levada e, posteriormente, deixada.

As buscas se estenderam por Pelotas, onde o veículo estava registrado, e pelo interior de Cerrito, município onde o suspeito reside.

Durante as buscas, os policiais foram informados de que o homem estava no Pelotão da Brigada Militar de Pedro Osório, acreditando estar sendo perseguido.

A Polícia Civil acionou a Brigada, que manteve o suspeito detido até a chegada da equipe, que efetuou a prisão.