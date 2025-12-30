Homem é preso com 600 quilos de filé de peixe transportados ilegalmente durante período de defeso

Produto estava acondicionado apenas com lonas plásticas, em desacordo com as normas sanitárias e ambientais vigentes. Divulgação / Patram / Brigada Militar

Um homem foi preso em flagrante na madrugada desta terça-feira (30) após ser flagrado transportando cerca de 600 quilos de filé de pescado de forma irregular no Sul do Estado. A apreensão ocorreu durante uma ação conjunta da Brigada Militar, por meio da 3ª Companhia Independente de Polícia Ambiental (Cipamb), e da Receita Federal.

O material estava em um veículo abordado durante fiscalização. Segundo a polícia, o pescado era da espécie viola e estava embalado em porções plásticas de um quilo. A carga teria como destino a cidade de Tavares, onde seria comercializada em estabelecimentos do ramo de pescados.

Durante a inspeção, os agentes constataram que o produto era transportado sem qualquer sistema de refrigeração ou acondicionamento adequado, estando apenas coberto por lonas plásticas. De acordo com a Brigada Militar, as condições eram impróprias para o consumo humano e descumpriam normas sanitárias.

Ainda conforme o registro da ocorrência, o motorista informou que adquiriu o pescado em Jaguarão, região que atualmente está inserida no período de defeso — fase em que é proibida a captura, o transporte e a comercialização de determinadas espécies, conforme a legislação ambiental.