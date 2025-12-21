Segurança

Prisão
Notícia

Homem e mulher são presos por tráfico de drogas no bairro Areal, em Pelotas

Com o casal, a Brigada Militar apreendeu 215 pedras de crack, celulares e dinheiro

Igor Islabão

