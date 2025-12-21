Homem e mulher são presos por tráfico de drogas no bairro Areal, em Pelotas

Um homem e uma mulher foram presos pela Brigada Militar por tráfico de drogas na noite de sábado (20), no bairro Areal, em Pelotas. A ação foi realizada por policiais do 4º Batalhão de Polícia Militar (4º BPM) durante patrulhamento na região.
Com os suspeitos, os policiais apreenderam 215 pedras de crack, dois aparelhos celulares e R$ 1.132 em dinheiro. A origem do valor não foi comprovada pelos abordados.
O casal foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA), onde a autoridade policial de plantão lavrou o auto de prisão em flagrante. Os nomes dos detidos não foram divulgados pela polícia.