A sentença foi proferida pela juíza Jéssica Boms à 0h20min de quarta-feira (17). Cainã Lima / TJRA / Divulgação

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) condenou Cristiano de Azevedo, ex-companheiro de Kybeerly dos Santos Vieira, a 51 anos, seis meses e 23 dias de prisão pelo crime de feminicídio ocorrido em 2022. A sentença foi proferida pela juíza Jéssica Boms à 0h20min desta quarta-feira (17), após dois dias de julgamento no Tribunal do Júri da comarca de Rio Grande.

— Compreendemos como importante a condenação do ex-companheiro a essa pena de 50 anos. Quanto aos partícipes, vamos analisar a viabilidade de um recurso — comentou o promotor Leonardo Giron sobre o resultado do júri.

O julgamento envolveu quatro réus acusados de participação no feminicídio de Kybeerly dos Santos Vieira, ocorrido na Rua Península, no bairro Parque Marinha, em agosto de 2022.

Ao longo dos dois dias, foram ouvidos os réus Cristiano de Azevedo, ex-companheiro da vítima, Fabrício Beuter, Maria de Lima e Peterson Lima. Ao final do julgamento, apenas Cristiano foi condenado, enquanto os outros três réus foram absolvidos das acusações.

Relembre o caso

Segundo o Ministério Público, Kybeerly dos Santos Vieira, de 22 anos, foi encontrada morta em uma residência no bairro Parque Marinha, em Rio Grande, no dia 7 de agosto de 2022, um domingo.

Na época, a Polícia Civil estimou que a morte teria ocorrido na quinta-feira anterior. A vítima apresentava sinais de violência. Ela havia chegado à cidade na quinta-feira e foi encontrada na casa do ex-marido, de 35 anos, por familiares dele.

De acordo com a denúncia do Ministério Público, o ex-companheiro de Kybeerly teria submetido a vítima à tortura e, posteriormente, realizado um disparo de arma de fogo para consumar o crime.

Além disso, a acusação aponta que o crime ocorreu por motivo torpe, em emboscada, de maneira que impossibilitou qualquer defesa da vítima e com extrema crueldade. O caso foi enquadrado como feminicídio por se tratar de crime cometido contra a vítima pelo fato de ser mulher.

O que dizem as defesas

Segundo Felype Nascimento, advogado nomeado pelo Estado para a defesa de Cristiano, o cálculo da pena ainda pode ser avaliado pelo Tribunal de Justiça.

— A decisão dos jurados é soberana, e a defesa a respeita, como sempre respeitou. No entanto, acreditamos que existiram irregularidades no cálculo da pena, que devem ser levadas ao Tribunal de Justiça para análise — declarou.



