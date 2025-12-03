Homem de 32 anos é morto a tiros no bairro Veneza, em São José do Norte

Um homem de 32 anos foi morto a tiros na noite de terça-feira (2) no bairro Veneza, em São José do Norte. Identificado como Railandro da Rosa Pinheiro Pereira, natural do município, a vítima foi atingida em uma bar, próximo a sua residência.

Segundo a Polícia Civil, o homem possuía antecedentes criminais, entre eles registros por tráfico, homicídio e participação em organização criminosa.

Ainda durante a madrugada, a Polícia Civil apreendeu um veículo que pode ter ligação com o crime. Os suspeitos de envolvimento no homicídio ainda não foram localizados.

Questionado sobre o modelo do carro e o local onde foi encontrado, o delegado responsável pelo caso, Maiquel Fonseca, afirmou que não divulgará detalhes para não prejudicar o andamento das investigações.

O material apreendido passará por análise, e diversos laudos periciais já foram solicitados ao Instituto-Geral de Perícias (IGP). As investigações seguem sob responsabilidade das delegacias de São José do Norte e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Rio Grande. Este foi o quinto homicídio do ano registrado em São José do Norte.