Guarda Municipal ampliará patrulhamento no centro de Pelotas até o Natal

Objetivo é reforçar a segurança no centro da cidade. Rodrigo Chagas / Prefeitura de Pelotas / Divulgação

A Guarda Municipal de Pelotas inicia, nesta segunda-feira (8), a 11ª edição da Operação Tudo Azul. A ação, que segue até o dia 26 deste mês, tem como objetivo reforçar a segurança no centro da cidade, período de maior circulação de pessoas em dezembro.

Segundo o comandante da Guarda Municipal, Iuri Lisboa, o efetivo, incluindo patrulhas especializadas (Rural, Escolar e Maria da Penha) e o Grupamento de Motos, será direcionado para a área central.

— Teremos diariamente um efetivo de 15 a 20 guardas. A gente intensifica o nosso policiamento nos comércios, nas paradas dos ônibus e próximo dos bancos para levar uma maior sensação de segurança para que as pessoas possam fazer as suas compras de final de ano — explica Lisboa.

Além disso, um ônibus da Guarda Municipal será instalado no Mercado Público e funcionará como centro operacional móvel. O veículo contará com uma câmera para monitorar o Calçadão, no trecho entre as ruas Andrade Neves e Lobo da Costa.

No ano passado, nenhuma ocorrência de grande gravidade — como roubos ou golpes — foi registrada durante o período da operação. A expectativa da corporação é manter o índice positivo nesta edição da ação.