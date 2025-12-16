Gerente de banco é suspeito de agredir adolescente por se negar a dividir energético em Pelotas; veja vídeo

Adolescente teve lesões em diversas partes do corpo. Divulgação / Arquivo pessoal

O gerente de uma agência bancária de Pelotas é suspeito de agredir um adolescente de 16 anos na frente do condomínio onde o menor mora na Avenida Dom Joaquim, no começo da madrugada de domingo (14). De acordo com o boletim de ocorrência, a agressão aconteceu após o jovem se negar a compartilhar uma lata de energético com o homem de 31 anos.

O caso é investigado pela Delegacia da Criança e do Adolescente (DPCA). Segundo testemunhas, o homem participava de uma festa de confraternização da empresa no prédio quando se aproximou do grupo de adolescentes que estava conversando na rua.

Segundo o relato, o homem estava com sinais de embriaguez e começou a provocar os adolescentes quando deu o primeiro soco na vítima, que se afastou do agressor.

Na sequência, o homem, que estava esperando um carro de aplicativo, voltou a se aproximar e pediu a lata de energético que o adolescente estava consumindo. Diante da negativa, o suspeito começou a agredir o jovem com diversos socos. De acordo com familiares, o adolescente ficou com lesões em todo o corpo, principalmente no joelho.

A delegada Lisiane Mattarredona confirmou a instauração do inquérito policial. Segundo ela, a investigação irá analisar as imagens, interrogar o suspeito e ouvir testemunhas.

A reportagem entrou em contato com o suspeito, mas não obteve retorno. Procurado, o banco, onde o homem trabalha, não comentou o caso.



