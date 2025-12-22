Segurança

Investigação
Notícia

Funcionários de empresa credenciada ao Detran são suspeitos de falsificar placas de veículos em Pelotas

Apuração aponta que peças dadas como inutilizadas no sistema eram repassadas a criminosos; duas estampadoras foram alvo de operação

Joanna Manhago

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS