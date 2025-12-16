Segurança

Investigação
Notícia

“Foi um crime bárbaro”, diz delegado sobre morte de homem em situação de rua em Rio Grande

Em depoimento, vizinhos relataram que tinham boa relação com a vítima; suspeita é que os responsáveis sejam de outros locais da cidade

Joanna Manhago

