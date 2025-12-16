“Foi um crime bárbaro”, diz delegado sobre morte de homem em situação de rua em Rio Grande

José Fernando de Castro Braga vivia na região há cerca de quatro anos. Divulgação / Polícia Civil

A morte de um homem em situação de rua em Rio Grande — identificado como José Fernando de Castro Braga, de 56 anos — segue sendo investigada pela Polícia Civil. Em depoimento, vizinhos afirmaram que ele vivia na região onde foi morto há aproximadamente quatro anos e não tinha conflitos com os moradores do bairro.

O assassinato aconteceu no domingo (14), em um terreno na avenida dos Bandeirantes, no bairro Junção, local onde o homem deixava os seus pertences e frequentemente dormia. A principal suspeita é que ele foi morto ao ser espancado com barras de ferro e pedaços de madeira.

De acordo com o delegado Lucas Lima, responsável pelo caso, a primeira narrativa que a Polícia Civil recebeu é de que ele teria sido morto após cometer furtos na região. Porém, após a declaração de moradores do bairro, a suspeita é que o assassinato tenha sido cometido por pessoas de outros pontos da cidade.

— É uma narrativa que estamos investigando. Foi um crime bárbaro que aconteceu e está sendo tratado como um crime de homicídio qualificado, que impede a possibilidade de defesa da vítima e tem um motivo torpe de vingança, ou algo nesse sentido — disse.

Câmeras de monitoramento da região também estão sendo analisadas. O delegado afirma que já solicitou apoio para a Guarda Municipal para ter acesso aos arquivos capturados pelos equipamentos no entorno do local do crime.

— O local é bem escuro, o que dificulta um pouco a investigação, mas a gente está tentando de outras formas chegar à autoria dos indivíduos envolvidos.

A Polícia Civil ainda não tem o número exato de pessoas envolvidas no assassinato.



