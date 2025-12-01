“Enquanto tiver fumaça, vamos trabalhar”, diz secretário de Santa Vitória do Palmar sobre incêndio em aterro sanitário

Chamas iniciaram no final da tarde da última quarta-feira (26). Divulgação / Prefeitura de Santa Vitória do Palmar

Equipes dos Bombeiros e da Prefeitura de Santa Vitória do Palmar seguem trabalhando no combate ao incêndio que atinge o aterro sanitário do município. Nesta segunda-feira (1º), completam-se cinco dias desde o início das chamas e, para evitar que o fogo se espalhe novamente, é necessário eliminar completamente os focos.

De acordo com o secretário de Obras, Vanderlei Pereira, na manhã desta segunda houve uma avaliação da situação e foi confirmado que ainda há pontos de calor na parte interna do aterro.

— Notamos mais fogo na parte lateral hoje de manhã. Definimos que os bombeiros devem molhar onde está saindo fumaça, para que a água alcance esses pontos com brasa por dentro e elimine os focos — explicou.

Além disso, as retroescavadeiras da prefeitura — e também do município do Chuí, que emprestou equipamentos como apoio — estão revirando o lixo e procurando os pontos com chamas. Quando localizados, areia e argila são despejadas por cima para evitar a proliferação. A partir dessa ação, a fumaça tende a ficar mais intensa.

— Enquanto tiver fumaça, nós temos que seguir trabalhando, porque significa que existe fonte de calor, e isso é um risco. Quando acontece esse tipo de incêndio, o combate costuma demorar.

Ele acrescentou que não há previsão de concluir totalmente o combate às chamas. A previsão de chuva para a região é de 5 milímetros, o que é considerado “indiferente” no trabalho das equipes.

O incêndio teve início no final da tarde da última quarta-feira (26). O caso é monitorado pelo Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e Prefeitura.