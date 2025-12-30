"Ele roubou a pureza”: ex-vereador de Pelotas preso por estupro de vulnerável é alvo de três novas denúncias

Aos 26 anos, vítima fala pela primeira vez sobre abusos que sofreu quando tinha 9 anos. Douglas Dutra / Grupo RBS

Preso preventivamente desde o final de outubro por suspeita de estupro de vulnerável, o ex-vereador de Pelotas Vitor Roger Machado Ney, conhecido como Roger Ney, passou a ser investigado por novas denúncias feitas por outras três vítimas. Os relatos foram reunidos em inquérito da Polícia Civil, concluído no início deste mês, e a denúncia foi apresentada pelo Ministério Público à Justiça em 17 de dezembro.

O primeiro caso, denunciado em outubro e que levou à prisão do político, envolve uma menina menor de idade. Das três novas denúncias, duas são de vítimas que também eram crianças à época dos supostos abusos, que teriam começado cinco anos atrás e persistido até 2024. Hoje, têm entre 15 e 17 anos. De acordo com os relatos, Roger Ney passava a mão nas partes íntimas das meninas e fazia com que elas o tocassem sobre a roupa.

A terceira vítima é uma mulher adulta que afirma ter sofrido abusos durante a infância (veja depoimento abaixo).

Segundo o promotor de Justiça Mateus Stoquetti de Abreu, responsável pelo caso, os relatos apresentam semelhanças quanto à forma de aproximação e ao contexto em que os abusos teriam ocorrido.

— Os depoimentos indicam um padrão semelhante, tanto na criação de vínculo de confiança quanto no tipo de conduta relatada, envolvendo vítimas da mesma faixa etária — afirma.

Procurados, os advogados Filipe Trelles e Marcela Weiler, que representam Roger Ney, afirmam que as acusações estão em fase de apuração e que ele "possui conduta pública e privada ilibada, inexistindo qualquer antecedente que desabone sua honra" (leia a íntegra abaixo).

"Perdi a inocência muito cedo"

Em entrevista a GZH Zona Sul, uma das denunciantes relatou ter sido abusada quando tinha nove anos, em 2008. Atualmente com 26, ela afirma que decidiu procurar a polícia após a prisão do ex-vereador, com o objetivo de incentivar outras possíveis vítimas a denunciar.

Segundo a mulher, que terá a identidade preservada, os episódios ocorreram em um momento de fragilidade familiar, quando Roger Ney era próximo e considerado de confiança.

Ela afirma que o primeiro abuso ocorreu quando ficou sob os cuidados dele, e que, a partir dali, passou a evitar contato sempre que possível. Ainda assim, segundo o relato, as situações se repetiram por meses, até que a família se mudasse.

— A partir dali, eu perdi a inocência muito cedo. Isso muda completamente quem a gente é — diz.

Silêncio e tentativa de superação

A jovem conta que passou a adolescência sem falar sobre o que havia ocorrido. Segundo ela, o silêncio só começou a ser rompido anos depois, quando buscou apoio na religião.

— Foi ali que consegui algum alívio. Hoje entendo que falar é necessário, para que isso não se repita com outras crianças — afirma.

Ela também relembra uma ocasião em que Roger Ney teria feito referência ao médium João de Deus, condenado por crimes sexuais.

— Ele comentou que, se um dia fosse preso, seria como o caso do João de Deus. Na época, ninguém levou a sério — relata.

A denunciante afirma que sua principal preocupação é que o caso perca força com o tempo.

— Meu medo é que isso seja esquecido e que ele volte a ter acesso a crianças. Eu só espero que ele responda pelo que fez — diz.

Quem é Roger Ney

Vitor Roger Machado Ney tem 54 anos e foi vereador de Pelotas pelo PP entre 2010 e 2020. Antes da carreira parlamentar, ocupou cargos no Executivo municipal, como diretor da Pedreira Municipal e secretário de Cidadania e Assistência Social no governo Fetter Júnior.

Durante a gestão de Paula Mascarenhas, foi presidente da Eterpel, empresa responsável pela administração da Rodoviária de Pelotas. Em 2020, chegou a ser cogitado como candidato a vice-prefeito, mas a chapa não se confirmou.

Atualmente, Roger Ney é filiado ao MDB, que divulgou nota afirmando que não compactua com condutas ilícitas e que o filiado não exerce funções partidárias ativas.

O que diz a defesa

Filipe Trelles e Marcela Weiler, advogados responsáveis pela defesa de Vitor Roger Machado Ney, esclarecem que as novas acusações ainda se encontram em fase de apuração, não tendo sido submetidas ao contraditório e à ampla defesa.

Ressalta-se que o investigado possui conduta pública e privada ilibada, inexistindo qualquer antecedente que desabone sua honra, sendo-lhe plenamente assegurada, nos termos da Constituição Federal, a presunção de inocência, até o trânsito em julgado de eventual condenação.