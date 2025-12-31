Dupla é presa por furto de fios no bairro Fragata, em Pelotas

Cabos apreendidos durante a ação estavam armazenados em uma mochila no momento da abordagem policial. Divulgação / Brigada Militar

Dois homens foram presos em flagrante na madrugada desta quarta-feira (31) por furto de cabos elétricos no bairro Fragata, em Pelotas. A ação ocorreu na Avenida Duque de Caxias e foi realizada por uma guarnição do 4º Batalhão de Polícia Militar (4º BPM).

Segundo a Brigada Militar, os policiais foram acionados após denúncias de moradores que perceberam movimentação suspeita no local. Ao chegar à avenida, a guarnição flagrou os dois indivíduos retirando a fiação de um poste.

Durante a abordagem, os agentes localizaram uma mochila contendo os fios furtados. Os suspeitos, de 29 e 34 anos, receberam voz de prisão e foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) para o registro da ocorrência.