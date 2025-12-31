Corpo de homem é encontrado na Praia do Laranjal, em Pelotas

O cadáver de um homem foi encontrado na Praia do Laranjal, em Pelotas, na tarde desta quarta-feira (31). A vítima, ainda não identificada, foi retirada da água por guarda-vidas em um ponto sinalizado como impróprio para banho, a cerca de 300 metros do trapiche.

Segundo o tenente do Corpo de Bombeiros, Vagner Gonzales, os guarda-vidas foram acionados por populares por volta das 15h30. Ao chegar ao local, encontraram a vítima, localizada a cerca de 800 metros da guarita, sem sinais vitais, e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que confirmou o óbito.

— A vítima não apresentava sinais de afogamento. Ao que tudo indica, trata-se de um encontro de cadáver. Não se descarta a hipótese de afogamento, mas será necessário passar pelo IML para confirmar, pois ninguém presenciou o fato — explicou o militar.

A Brigada Militar e a Polícia Civil estão no local, acompanhadas pelo Instituto-Geral de Perícias (IGP), que investigará as causas da morte.