Segurança

Próximo ao Trapiche
Notícia

Corpo de homem é encontrado na Praia do Laranjal, em Pelotas

Vítima, ainda não identificada, foi retirada da água por guarda-vidas em ponto impróprio para banho; Brigada Militar e Polícia Civil investigam o caso

Daniel Costa

