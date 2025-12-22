Cinco casas são destruídas por incêndio na zona rural de Pelotas

Moradias faziam parte de um conjunto habitacional. Corpo de Bombeiros

Um incêndio na tarde de domingo (21) destruiu cinco casas na zona rural de Pelotas, na localidade do Posto Branco, a cerca de 30 quilômetros do centro da cidade.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 17h20 e trabalhou por algumas horas para controlar as chamas. As residências atingidas eram de madeira e faziam parte de um conjunto habitacional onde moram trabalhadores de uma granja da região.

Moradores relataram que o incêndio pode ter começado em um fogão e se espalhou rapidamente para outros eletrodomésticos, como a geladeira, dificultando qualquer tentativa de contenção antes da chegada das equipes de resgate.

Apesar da destruição total das casas, ninguém ficou ferido. As causas do incêndio ainda serão investigadas.

