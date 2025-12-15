Carro é destruído por incêndio no centro de Pelotas

Um carro pegou fogo no final manhã desta segunda-feira (15), na esquina das ruas Três de Maio e Almirante Barroso, no centro de Pelotas.
O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência por volta das 11h30. O carro, um Renault Scénic de cor preta, ficou completamente destruído por conta das chamas.
Segundo os Bombeiros, que já concluíram o atendimento no local, não houve registro de feridos no incidente. O fogo foi controlado pela guarnição e o fluxo já foi liberado pelos Agentes de Trânsito.