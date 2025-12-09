Buscas por pescador desaparecido em Rio Grande chegam ao 10º dia

Equipes da Marinha e dos Bombeiros percorrem área entre Rio Grande, São José do Norte e Cassino em busca do pescador. Corpo de Bombeiros

As buscas por Leandro Costa de Farias, de 44 anos, completam dez dias nesta terça-feira (9), no sul do Estado. O pescador desapareceu no dia 29 de novembro próximo ao canal de acesso ao Porto de Rio Grande.

O trabalho está sendo realizado pela Marinha do Brasil e pelo Corpo de Bombeiros em áreas próximas ao terminal portuário, entre o município e São José do Norte e na orla da Praia do Cassino. Mesmo com a previsão de instabilidade para esta terça-feira (9) e quarta-feira (10), não há previsão de suspensão da procura.

Leandro teve o último contato com familiares por telefone na noite do dia 29. Cerca de uma hora depois, o barco dele foi encontrado à deriva, com o motor ligado e as luzes acesas, no acesso ao Porto de Rio Grande. Não havia mais ninguém na embarcação.