Segurança

Desaparecimento no mar
Notícia

Buscas por pescador desaparecido em Rio Grande chegam ao 10º dia

Leandro Costa de Farias, 44 anos, sumiu após seu barco ser encontrado à deriva no acesso ao Porto; Marinha e Bombeiros mantêm operações mesmo com previsão de mau tempo

Joanna Manhago

