Brigada Militar flagra pesca irregular em área de proteção ambiental em Rio Grande

Fiscalização identificou embarcações no domingo (14). Divulgação / Brigada Militar

A Brigada Militar, por meio da 3ª Companhia Independente de Polícia Ambiental (Cipam), realizou no domingo (14) uma ação de fiscalização ambiental em resposta a denúncias de pesca irregular em uma área de exclusão no município de Rio Grande, no sul do Estado.

A operação foi conduzida pela Patrulha Ambiental (Patram), que utilizou duas motoaquáticas para acessar a região dos Molhes da Barra, na entrada do canal de navegação do Porto de Rio Grande. O local é classificado como zona de proteção do boto, conforme a Instrução Normativa Interministerial nº 12/2012, que proíbe a atividade pesqueira.

Durante a fiscalização, os policiais ambientais identificaram cinco embarcações de pesca artesanal, todas com tripulantes a bordo. No local, foi constatado o uso de redes de emalhe e a presença de pescado da espécie corvina.

De acordo com a Brigada Militar, os responsáveis pelas embarcações afirmaram ter conhecimento da proibição de pesca na área, mas justificaram a permanência no local pelo maior volume de pescado disponível na região.

As informações levantadas durante a ação irão subsidiar a elaboração de um procedimento de ocorrência ambiental, que será encaminhado aos órgãos competentes para a adoção das medidas legais cabíveis.