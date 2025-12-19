Adolescente de 15 anos desaparece após afogamento na Ponte dos Franceses, na BR-392

Um jovem, de 15 anos, ainda sem identificação, está desaparecido após um afogamento registrado na tarde desta sexta-feira (19), na Ponte dos Franceses, localizada na BR-392, em Rio Grande. Um segundo jovem, de 18 anos, que também se afogou no local, foi resgatado com vida.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada por volta das 16h50min. Equipes foram deslocadas para o ponto da ocorrência e iniciaram as buscas ainda no fim da tarde.

Conforme a corporação, os jovens estavam no local e pularam da ponte. A localização da vítima é dificultada por ser uma área forte correnteza, presença de pedras e grande profundidade.

As equipes trabalham inicialmente com embarcação para buscas de superfície. Caso necessário, poderão ser acionados mergulhadores especializados de Porto Alegre para reforçar a operação.