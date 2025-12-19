Segurança

Bombeiros iniciam buscas
Adolescente de 15 anos desaparece após afogamento na Ponte dos Franceses, na BR-392

Segundo o Corpo de Bombeiros, um outro jovem, de 18 anos, também havia se afogado e já foi resgatado

Laura Cosme

