“A gente percebe a tristeza e o sentimento de impotência de todos”, diz diretora após invasão de escola

A Escola Estadual de Ensino Médio Areal, em Pelotas, manterá as atividades até o final do ano letivo, apesar do furto e arrombamento registrados na madrugada do último domingo (7).

As aulas foram suspensas inicialmente na segunda-feira (8) para a realização de perícia, mas foram retomadas nesta terça-feira (9). Segundo a diretora, Márcia Peglow, o calendário da escola não pode ser atrasado.

— Dia 17 termina o ano letivo. Não temos como atrasar, pois temos muitos alunos que estão em estudos de recuperação. Então, a gente não teria como ficar mais um dia sem aula, a escola está aberta — justificou a diretora.

Uma equipe realiza o levantamento dos gastos e do prejuízo para quantificar os valores e enviar à Secretaria Estadual de Educação (Seduc). A pasta avalia a possibilidade de liberar um recurso emergencial para o reparo dos danos.

Até o momento, foi identificado que os criminosos furtaram insumos da merenda, fios de cobre e uma câmera de segurança. Além do furto, diversos equipamentos foram danificados. Na lista de danos estão um ventilador, quatro câmeras de segurança e aparelhos de ar-condicionado (dos quais também foram levados os fios de cobre). Confira o vídeo:

A princípio, a entrada dos criminosos havia sido confirmada apenas pelo refeitório. Contudo, uma análise posterior da equipe da escola identificou que eles também invadiram o prédio pela sala de dança, de onde arrancaram um ventilador.

— Para mim, o que é primordial é que eles invistam em segurança nas escolas. Todos os pais se mostram muito preocupados, a gente percebe também a tristeza e o sentimento de impotência de todos — conta a diretora.

