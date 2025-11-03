UBS Porto é alvo de dois assaltos em menos de uma semana em Pelotas

Criminosos acessaram terreno pelos fundos e levaram aparelhos de ar-condicionado. Prefeitura de Pelotas / Divulgação

A Unidade Básica de Saúde (UBS) Porto foi alvo de dois assaltos em um curto intervalo de tempo, um ocorrido no último final de semana e outro na sexta-feira (31).

De acordo com informações da Secretaria de Saúde, foram furtados três aparelhos de ar-condicionado e fios de cobre. Apesar do prejuízo, o atendimento à população não foi afetado e seguirá normalmente nesta segunda-feira (3).

Os criminosos não chegaram a invadir o prédio, mas conseguiram acessar o terreno pelos fundos, pulando a grade para levar os materiais.

A equipe da Atenção Básica alertou que a falta de ar-condicionado na sala de vacinas pode comprometer a conservação das doses com o passar dos dias, caso o problema não seja solucionado rapidamente.

A delegada Walquiria Meder informou que a Polícia Civil tomou conhecimento do caso na manhã desta segunda-feira e iniciou as investigações.