Três homens são presos por tráfico de drogas em Pelotas

Presos foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento. Divulgação / Brigada Militar

A Brigada Militar (BM), por meio de policiais do 4º Batalhão de Polícia Militar (4º BPM), em patrulhamento com a Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (Rocam), prendeu três homens, de 21, 29 e 31 anos, por tráfico de drogas, na noite de sábado (22), no bairro Dunas, em Pelotas.

Durante a abordagem, foram apreendidas 11 porções de cocaína (4,9g), 12 de maconha (162g), 14 de crack (11,5g), duas de skunk (215g), dinheiro, um celular e outros materiais ligados ao crime.