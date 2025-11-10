Suspeito de atropelar e matar idosa em Pelotas será ouvido pela Polícia Civil 

O motorista suspeito de atropelar e matar Margarida Tavares da Silva, de 79 anos, no final da tarde de sexta-feira, dia 7, em Pelotas, foi identificado e será ouvido pela Polícia Civil nesta segunda-feira (10). O depoimento está previsto para à tarde. Ele não foi preso.
De acordo com o delegado responsável pelo caso, Cesar Nogueira, da 2ª Delegacia de Polícia de Pelotas, a situação está sendo tratada como homicídio doloso na direção de veículo automotor, quando há intenção ou assunção de risco de matar.
O veículo utilizado no atropelamento, um Chevrolet Ônix branco, ainda está sendo procurado pela corporação.
Câmeras de segurança registraram o momento em que a idosa é atingida ao atravessar a Avenida Ildefonso Simões Lopes, em uma faixa de pedestres. Após o impacto, o condutor não parou o carro e fugiu do local.
Este é o segundo caso, em uma semana, de morte de um idoso atropelado enquanto atravessava uma faixa de pedestres em Pelotas.
Na terça-feira (4), um homem de 84 anos também morreu após ser atingido por um veículo no bairro Areal.