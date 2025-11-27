Segurança

Investigação
Notícia

Suspeita é que incêndio em Santa Vitória do Palmar tenha sido causado por cigarro

Polícia investiga o caso como incêndio culposo; casal de catadores suspeitos foi abordado, mas não foi preso

Gabriel Veríssimo

