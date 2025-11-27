Suspeita é que incêndio em Santa Vitória do Palmar tenha sido causado por cigarro

Chamas atingem área do bairro Aviação, na zona norte do município. Divulgação / Prefeitura de Santa Vitória do Palmar

A Polícia Civil investiga o incêndio de grandes proporções que atinge um aterro sanitário de Santa Vitória do Palmar desde a tarde de quarta-feira (26). O caso é tratado como incêndio culposo – ou seja, sem intenção de causar o fogo. Um casal de catadores, já identificado pelas autoridades, é o principal suspeito.

Segundo o delegado Lucas Lima, a suspeita é que as chamas tenham iniciado acidentalmente, com um cigarro descartado pelos catadores. O casal foi identificado por um servidor da prefeitura, abordado pela Brigada Militar e conduzido à Polícia Civil, mas não chegou a ser preso. O caso segue em apuração.

O fogo segue ativo nesta quinta-feira (27), gerando uma densa nuvem de fumaça que se espalha por diferentes regiões da cidade. As chamas atingem a área do bairro Aviação, na zona norte do município.

Equipes do Corpo de Bombeiros trabalharam no combate ao fogo durante à tarde e noite de quarta-feira e retomaram as ações às 6h desta quinta-feira, com apoio de maquinário da prefeitura. O equipamento é usado para retirar o material acumulado e evitar que focos permaneçam no subsolo.

Moradores de diferentes bairros relataram à GZH irritação nos olhos e mau cheiro em razão da fumaça que se desloca pela cidade com as rajadas de vento. A Defesa Civil municipal acompanha a situação.