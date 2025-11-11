Rio Grande registra 171 furtos de hidrômetros em 2025

Somente em outubro, 112 casos de furtos de hidrômetros foram registrados na cidade. Juliano Maciel / Reprodução / RBS TV

De janeiro a novembro deste ano, o município de Rio Grande registrou 171 furtos de hidrômetros, segundo dados da Polícia Civil. O número preocupa as autoridades e a concessionária responsável pelo abastecimento, já que apenas em outubro foram registradas 112 ocorrências, concentrando a maior parte dos casos.

Segundo o delegado Maiquel Fonseca, da 1ª Delegacia de Polícia de Rio Grande, a investigação desses casos é complexa e começa pelo enfrentamento aos receptores, já que nem sempre é possível a identificação dos autores dos furtos.

— A maioria desses crimes é cometida por usuários de drogas, que acabam vendendo esse material furtado em ferros velhos, recicladoras e trocam por dinheiro. Por isso, a forma mais eficaz é combater os receptores — afirma.

Somente na semana passada, 71 materiais foram apreendidos em operação no bairro São Miguel.

— Devido ao aumento de casos no mês de outubro, fizemos a operação na semana passada e continuamos para combater outros receptadores — complementa.

Vítimas devem registrar ocorrência

A Corsan orienta que, em caso de furto de hidrômetro, o cliente deve registrar boletim de ocorrência junto à Polícia Civil. Com o documento em mãos, deve entrar em contato com a concessionária para solicitar a reposição do equipamento, que é realizada em até 24 horas. O registro do BO também garante que não haja cobrança de multa por retirada, violação ou uso indevido do hidrômetro.

A companhia afirma ainda que os hidrômetros atualmente instalados são fabricados com materiais sem valor comercial, o que inviabiliza sua revenda no mercado paralelo.