Preso da Penitenciária Estadual de Rio Grande tinha participação de crimes de abigeato, diz Polícia Civil

Apenado da Perg, natural de Capão de Leão, é apontado como um dos integrantes da facção. Polícia Civil / Divulgação

A Polícia Civil de Rio Grande concluiu, nesta segunda-feira (17), a segunda fase da Operação Solo Fértil, que visa desarticular um grupo criminoso responsável por furtos de abigeatos e fertilizantes na zona rural do município.

A ação aponta que um apenado, preso anteriormente no Presídio Estadual de Rio Grande (PERG), natural de Capão do Leão, estava dando ordens para os crimes de dentro da prisão.

Segundo a delegada responsável pela operação, Paula Vieira, a primeira fase ocorreu em 15 de setembro, quando três pessoas foram presas transportando uma carga de fertilizantes e adubos avaliada em R$ 300 mil na região da Capilha.

Na ocasião, duas pessoas foram presas, um menor foi apreendido, e as investigações continuaram.

— Nesse período, se descobriu que as ordens vinham de dentro do presídio estadual de Rio Grande, ordens emanadas por um apenado, que pertence a uma facção bem forte e conhecida aqui na nossa Zona Sul — afirmou a delegada.

Os crimes, conforme relatado, não se limitavam apenas ao furto de cargas, mas incluíam também furtos de animais e outras ações criminosas. Apesar da realização da segunda fase da operação, as investigações seguem em andamento.



