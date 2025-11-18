Polícia Civil prende homem e apreende armas em operação contra tentativa de homicídio em Pelotas

Agentes recolheram armas, munições e vários aparelhos celulares. Manuelle Mota / RBS TV

Uma operação deflagrada pela Polícia Civil nesta terça-feira (18), em Pelotas, resultou na prisão em flagrante de um homem por posse ilegal de arma de fogo. A ação é um desdobramento da investigação de uma tentativa de homicídio ocorrida no dia 29 de agosto, na região da Cohabpel.

De acordo com a delegada Walquíria Meder, responsável pelo caso, o crime teria acontecido quando a vítima estava dentro de um veículo e foi surpreendida por um suspeito que efetuou diversos disparos. A motivação pode estar relacionada a uma vingança por disputas antigas envolvendo pontos de tráfico de drogas.

— Conseguimos identificar uma série de pessoas que poderiam estar envolvidas nessa tentativa de homicídio — afirmou a delegada.

Durante o cumprimento de 13 mandados de busca e apreensão, os agentes recolheram armas, munições e vários aparelhos celulares, que serão analisados para aprofundar as investigações. Após a autuação, o preso foi encaminhado ao Presídio Regional de Pelotas.

A Polícia Civil segue apurando a possível participação de outros envolvidos no crime.