Polícia Civil prende, em Caxias do Sul, grupo que aplicava golpes em vítimas de Pelotas

Foram cumpridos mandados em Caxias do Sul, Pelotas, São Leopoldo e Balneário Camboriú. Polícia Civil / Divulgação

A Polícia Civil deflagrou nesta quarta-feira (19) uma operação para o cumprimento de quatro prisões preventivas e oito mandados de busca e apreensão contra um grupo criminoso que aplicava golpes contra vítimas de Pelotas.

As prisões foram realizadas em Caxias do Sul, onde o grupo possuía uma base para aplicação do chamado 'golpe do falso comprovante de pagamento'. Também foram cumpridos mandados de busca e apreensão em Pelotas, São Leopoldo e Balneário Camboriú, em Santa Catarina.

As investigações identificaram que o grupo enganava vítimas que anunciavam produtos eletrônicos na internet simulando transferências bancárias com comprovantes falsificados e recolhendo produtos das vítimas por meio de motoristas de aplicativo que não sabiam do esquema.

Nos casos em que a vítima percebia que o pagamento não havia sido feito e se recusava a entregar o produto, os criminosos começavam a ameaçar de morte, com mensagens de áudio intimidatórias e fotos de armamentos. Foram registradas cinco ocorrências de extorsão.