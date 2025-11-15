Pelotas e Rio Grande registram queda nos principais indicadores criminais

Crimes Violentos Letais e Intencionais tiveram queda nos dois municípios. Polícia Civil / Divulgação

Os municípios de Pelotas e Rio Grande registraram redução nos principais indicadores de criminalidade nos primeiros dez meses de 2025.

Os dados fazem parte do programa RS Seguro e incluem somente crimes como homicídios, roubos a pedestres, a veículos e estabelecimentos comerciais, feminicídios, latrocínios e lesão corporal seguida de morte.

— São 23 municípios, considerados com maior índice de criminalidade. Esses indicadores são escolhidos para serem alvo de combate diário, assim como todos os outros, só que esses foram elencados como os principais crimes — explica Lígia Furlanetto, delegada regional da Polícia Civil de Rio Grande.

Um dos principais indicadores é o de Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLI), que engloba os casos mais graves que resultam em morte, como homicídio doloso (quando há intenção de matar), feminicídio, latrocínio (roubo seguido de morte) e lesão corporal seguida de morte.

O indicador é dividido entre CVLIs consumados, quando a vítima falece, e CVLIs tentados, quando a tentativa de homicídio não resulta em morte.

Redução em Pelotas

No município pelotense os números mostram quedas expressivas em comparação ao mesmo período do ano passado, até 14 de novembro.

— O papel da Polícia Civil nesse contexto é reprimir fortemente o tráfico de drogas, sufocando e descapitalizando organizações criminosas — afirma o delegado regional da Polícia Civil, Márcio Steffens.

Os CVLIs caíram de 32 no mesmo período do ano passado para 12, uma redução de 62,5%. Os roubos a pedestres diminuíram 39%, os roubos de veículos caíram 18% e os roubos a estabelecimentos comerciais tiveram redução de 12%.

Neste ano, a cidade registrou 12 CVLIs, 304 roubos a pedestres, 14 roubos de veículos, 45 roubos a estabelecimentos comerciais e seis homicídios.

— Priorizam-se os crimes contra o patrimônio, especialmente roubos de veículos e de estabelecimentos comerciais, com acompanhamento dos envolvidos para identificá-los e responsabilizá-los de forma imediata — complementa Steffens.

Resultados em Rio Grande

No acumulado do ano, comparando janeiro a outubro de 2025 com o mesmo período de 2024, Rio Grande registrou redução nos principais indicadores de criminalidade.

Os CVLIs consumados caíram 38%, passando de 34 ocorrências em 2024 para 21 em 2025. Os roubos a pedestres tiveram queda de 12%, de 316 para 278 registros, enquanto os roubos de veículos diminuíram 13%, de 15 para 14 casos.