Operação na Lagoa dos Patos prende três homens por uso de rede de arrasto proibida

Embarcações envolvidas já tinham histórico de pesca ilegal. Divulgação / Patram

Três homens foram presos na região da Ilha da Saragonha, na Lagoa dos Patos, em Pelotas, por pesca ilegal com rede de arrasto. A prisão ocorreu na noite de terça-feira (25).

Segundo a Patrulha Ambiental (Patram), ao se aproximarem de duas embarcações suspeitas, os tripulantes fugiram para a vegetação da ilha.

Após as buscas, os três homens foram localizados e abordados. Na ação, também foram apreendidos 800 metros de rede de arrasto, utilizada para a pesca ilegal.

Leia Mais Homem é preso suspeito de abusar sexualmente da própria filha em São Lourenço do Sul

Leia Mais Ação apreende 180 kg de carne em açougue e abatedouros clandestinos na zona rural de Rio Grande

Durante a fiscalização, os agentes constataram que uma das embarcações possuía lacre do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis (Ibama). Contudo, havia sido violado.

— Os responsáveis haviam construído um segundo timão, uma espécie de cauda de barco, caracterizando tentativa clara de fraude — afirma o policial da Patram, Marcelo Edon.

As embarcações envolvidas já tinham histórico de pesca ilegal e haviam sido identificadas anteriormente descarregando grandes volumes de pescado na Colônia de Pescadores Z-3, conhecida como ponto de escoamento da pesca predatória.

— Iniciamos a fiscalização devido a grande quantidade de peixe descartados nas proximidades da Colônia Z-3. Segundo nosso setor de inteligência, cerca de 20 barcos estão operando com rede de arrasto na região — complementa.

A Patram afirma que irá intensificar as fiscalizações na região. Os três homens foram autuados administrativamente pelo Ibama e encaminhados à Polícia Federal de Pelotas para os procedimentos legais.

O que é a pesca de arrasto?

A pesca de arrasto é uma modalidade que utiliza grandes redes anexadas na estrutura dos barcos.

Ao serem lançadas no mar, as redes literalmente arrastam tudo o que encontram pela frente. Com isso, pequenas espécies de peixes e até mesmo animais marinhos maiores, como tartarugas, acabam sendo trazidos à superfície.

Com a ausência da pesca de arrasto, peixes menores permanecem no ambiente, crescem e são capturadas futuramente por pescadores artesanais. Por isso, a pesca está proibida na região por legislação estadual e pela Instrução Normativa Conjunta MMA/SEAP nº 03/2004.