Lavagem de dinheiro do tráfico: preso movimentou R$ 8 milhões de dentro da cela em Pelotas

O Ministério Público do Rio Grande do Sul deflagrou, nesta quarta-feira (19), a terceira fase da Operação El Patron, que investiga um esquema de lavagem de dinheiro associado ao tráfico de drogas e à agiotagem na região Sul. Ao todo, 27 pessoas foram identificadas, com 22 mandados de prisão preventiva cumpridos em Pelotas, Capão do Leão, Camaquã - sendo nove no Presídio Regional de Pelotas.

A operação também executou 27 mandados de busca e apreensão e o sequestro de oito veículos. Segundo o Ministério Público, a facção investigada movimentou mais de R$ 107 milhões desde 2024, por meio de transferências bancárias destinadas a ocultar a origem dos valores.

De acordo com a investigação conduzida pelo promotor de Justiça Rogério Meirelles Caldas, os alvos realizaram transações bancárias de alto valor, muitas delas entre contas de mesma titularidade. Um dos suspeitos movimentou mais de R$ 8 milhões, enquanto outro manteve vínculos financeiros com 21 pessoas, totalizando R$ 1,4 milhão. Outros nove investigados, que foram transferidos nesta quarta-feira, movimentaram R$ 32 milhões.

No total, cerca de 200 contas bancárias foram bloqueadas por decisão judicial. As análises apontaram repasses cruzados entre investigados e movimentações compatíveis com uma estrutura organizada de lavagem de capitais. Parte do dinheiro saía de Pelotas e era direcionada para cidades de Santa Catarina, São Paulo e do Amazonas.

O grupo utilizava diferentes mecanismos para mascarar a origem dos recursos, incluindo rifas, apostas e empréstimos clandestinos. Também foi identificado o uso de um aplicativo estrangeiro para simular operações financeiras formais.

De acordo com o promotor de Justiça, Rogério Meirelles Caldas, a organização criminosa se aproveitava de todos os meios para poder camuflar a origem dos valores.

— Quem poderia imaginar que um preso, dentro da cela do Presídio Regional de Pelotas, movimentasse, portando um celular, 8 milhões de reais? Então, isso foi surpreendente, que a investigação desvelou, como também pessoas humildes dos bairros de Pelotas, que muitas vezes acabavam até sendo constrangidas a terem os seus nomes utilizados em contas bancárias, movimentavam valores expressivos como 2,3 milhões de reais. Isso ficou muito claro na investigação, as pessoas aderindo e emprestando os seus nomes para dissimular a origem desses valores. E a forma como esse dinheiro era movimentado — comentou.

A operação mobilizou cerca de 150 agentes de segurança. Um equipamento eletrônico especial foi utilizado para detectar materiais ilícitos em estabelecimentos prisionais.

As fases anteriores da Operação El Patron já haviam revelado um esquema estruturado de lavagem de dinheiro operado pela mesma facção, utilizando empresas, laranjas e diferentes ferramentas de operações financeiras ilícitas. As investigações também apontaram que boa parte do comando das operações ocorria de dentro de presídios do Rio Grande do Sul, com articulação entre detentos e comparsas em liberdade para movimentar recursos e manter a estrutura criminosa.