Segurança

Predadores
Notícia

Operação contra abigeato em Rio Grande termina com prisão e 500 quilos de carne apreendidas

Quatro abatedouros e açougues também foram fechados na região da Palma, Siola, Domingos Petroline e Povo Novo

Joanna Manhago

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS