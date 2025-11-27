Operação contra abigeato em Rio Grande termina com prisão e 500 quilos de carne apreendidas

Alimentos foram recolhidos entre segunda (24) e quarta-feira (26). Divulgação/Polícia Civil

A Operação Predadores - contra crimes de abigeato - foi finalizada na quarta-feira (26) com a prisão de um homem em flagrante e a apreensão de 500 kg em Rio Grande. A ação é uma continuidade da ofensiva realizada pela Polícia Civil na última segunda-feira (24).

Ao longo da operação, foram fechados quatro abatedouros e açougues clandestinos. No total, seis ordens judiciais foram cumpridas em diferentes pontos da cidade, incluindo as regiões da Palma, Domingos Petroline, Siola e Povo Novo.

Além da carne irregular, a equipe apreendeu serras, moedores e diversos apetrechos utilizados nas carenadas clandestinas. Mais de 250 bovinos foram localizados e vistoriados pelos agentes durante a ação.

A prisão aconteceu na ação mais recente, na localidade da Palma. Na ofensiva de quarta-feira foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão, com o recolhimento de 320 kg de carne irregular. Os números se somam a ação de segunda-feira.

A operação é do Núcleo de Combate ao Abigeato da Polícia Civil de Rio Grande, que apurou que o material apreendido é proveniente de furtos de gado. A investigação começou a partir do registro do furto de 35 bovinos da raça Angus na região.

— Nós chegamos em um lugar em que vimos que tinha um animal abatido recentemente. A carne estava espalhada e os restos eram dados para jacarés para que não ficasse nenhum rastro das atividades ilegais — relatou a delegada responsável pelo caso, Paula Garcia.

A delegada explicou que, depois de abatido, o animal era carneado. Os melhores cortes eram enviados para vendas e comércio irregular, os secundários eram consumidos pelos abigeatários e o restante era deixado para os répteis.