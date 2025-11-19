Nove presos são transferidos de Pelotas após investigação apontar movimentação de R$ 32 milhões dentro da cadeia

Transferência atende à necessidade de interromper a atuação criminosa a partir de dentro do sistema prisional. Gabriel Veríssimo / Grupo RBS

Nove detentos do Presídio Regional de Pelotas foram transferidos para unidades prisionais com maior controle de comunicação após a terceira fase da Operação El Patron, deflagrada nesta quarta-feira (19) pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS). Segundo a investigação, o grupo movimentou R$ 32 milhões de dentro da cela, por meio de celulares usados para comandar esquemas de tráfico de drogas e agiotagem.

A transferência ocorreu após a Polícia Penal, com apoio do Departamento de Inteligência da Secretaria do Sistema Penal e Socioeducativo (SSPS), utilizar um equipamento eletrônico especial capaz de detectar celulares em ambientes prisionais. O dispositivo auxiliou na identificação dos alvos e na coleta de provas durante a revista.

O coordenador operacional da Polícia Penal, Cleiton Freitas, afirmou que o Estado está em processo de homologação de bloqueadores de sinal telefônico em cerca de 30 estabelecimentos prisionais. Três unidades já contam com o sistema plenamente funcionando, e uma delas será o destino dos presos transferidos.

— O Presídio Regional de Pelotas também será contemplado com bloqueadores de celular. O equipamento está em fase de homologação e, em pouco tempo, deverá estar operando plenamente — disse Freitas.

Segundo o coordenador, a transferência dos nove detentos atende à necessidade de interromper a atuação criminosa a partir de dentro do sistema prisional.

O promotor de Justiça Rogério Meirelles Caldas, coordenador do 10º Núcleo do GAECO e responsável pela Operação El Patron III, explicou que os detentos estavam na mesma cela e tiveram participação comprovada no esquema financeiro investigado:

— Eles movimentaram R$ 32 milhões enquanto recolhidos, o que demonstra que continuavam cometendo crimes a partir do presídio. A transferência garante maior controle e limita o acesso a celulares — afirmou.

A terceira fase da Operação El Patron foca nos “laranjas” responsáveis por permitir o uso de suas contas bancárias para lavagem de dinheiro proveniente de tráfico e agiotagem. Nas fases anteriores, o Ministério Público já havia identificado movimentações superiores a R$ 100 milhões.

A ação mobilizou cerca de 150 agentes e contou com o uso de tecnologia de varredura eletrônica para localizar celulares dentro das celas.