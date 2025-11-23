Homem morre oito dias após explosão em apartamento em Pelotas

O advogado Filipe Blank Uarthe, de 34 anos, morreu na tarde deste domingo (23) em decorrência dos ferimentos sofridos após uma explosão em um apartamento na Avenida Juscelino Kubitschek, em Pelotas. O acidente ocorreu no dia 15 de novembro.
A informação da morte foi registrada em um boletim de ocorrência na Delegacia de Pronto Atendimento (DPPA). A vítima estava internada em estado grave desde a data do acidente.
Segundo o Corpo de Bombeiros Militar (CBM), a explosão foi causada por um vazamento de gás no 14º andar do edifício.
A Polícia Civil encaminhou, ao Instituto Geral de Perícias (IGP), solicitação de exame de necropsia referente ao caso, bem como remessa com dados do laudo pericial da explosão.